Marsala: minicar non dà la precedenza e si ribalta, tanta paura

Un serio incidente ma per fortuna senza gravi conseguenze per i passeggeri, si è verificato in un incrocio di via Mergellina a Marsala. L’asse viaria del centro urbano, spesso è luogo di incidenti soprattutto agli incroci, come quello che attraversa la Piazza Peppino Impastato. Questa volta siamo all’ingresso della via delle Sirene. Qui, nell’intersezione con via Pumilia, una cosiddetta “minicar” guidata da minorenni non ha dato la precedenza alla Fiat Panda che sopraggiungeva dalla via principale. Ad avere la peggio la minicar che si è ribaltata. Gli occupanti però sono rimasti illesi forse con qualche contusione. I presenti sul posto, per sincerarsi delle condizioni dei ragazzi, e per escludere vari traumi, hanno chiamato l’ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per controllare il mezzo che si è ribaltato, probabilmente per evitare perdite di carburante a rischio incendio. Il problema del rispetto dei segnali stradali negli incroci però, a Marsala, è una tematica troppo frequente.