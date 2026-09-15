“Il mare colore dei libri” preview: al CEA Lilibeo si parla di Saline, Posidonia e paesaggi costieri

La sesta edizione de “Il Mare colore dei Libri” quest’anno torna al Parco archeologico Lilibeo-Marsala il 19 e 20 settembre. Nato nel 2021, il festival ideato e organizzato da Navarra Editore mette in dialogo letteratura, arte, musica, storia, archeologia e partecipazione, continuando a crescere insieme al territorio. Nel Giardino storico del Museo Regionale Lilibeo troverà spazio il Villaggio della Piccola Editoria, l’Agorà delle Associazioni, dedicata alle realtà del territorio e un’area kids. Ma quest’anno c’è una novità: un’anteprima il 18 settembre con 5 diversi appuntamenti itineranti, immersi nel verde, davanti al mare, nei luoghi storici del centro città, nelle contrade. Cinque luoghi, cinque esperienze, cinque modi diversi di vivere la cultura e il territorio per accompagnare la città verso “Il mare colore dei libri”.

Pagine in Cammino al CEA per educare al rispetto dell’ambiente

Educazione ambientale e valorizzazione del territorio al centro dell’incontro in programma venerdì 18 settembre alle ore 16.30 al CEA Lilibeo. Il CEA Lilibeo ealizzato all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale al Turismo, è oggi gestito dall’Associazione Officine Blu, realtà impegnata nella promozione dell’educazione ambientale, della sostenibilità e del turismo rigenerativo. Il CEA è un vero percorso sulla biodiversità del Mediterraneo che fa focus su Amp Egadi e RNO Stagnone (Area marina protetta e riserva naturale orientata dello Stagnone), con l’obiettivo di diffondere conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico e accrescere consapevolezza sulla tutela ambientale.

L’evento

L’evento, dal titolo “Dove il mare diventa sale, un patrimonio da custodire. Educazione alla Terra tra saline, Posidonia e paesaggi costieri”, è organizzato in collaborazione con il Club per l’Unesco di Marsala e il WWF RNO Saline di Trapani e Paceco. L’iniziativa – all’interno del Parco archeologico – sarà un’occasione per approfondire il valore naturalistico e culturale delle saline, della Posidonia e degli ecosistemi costieri, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della loro tutela. Interverranno Francesco Picciotto, dirigente del Servizio 3 “Aree naturali protette” della Regione Sicilia, Silvana Piacentino, direttrice della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, Luisa Tumbarello, educatrice e guida ambientale del CEA – Centro di Educazione Ambientale, e Cesarina Perrone, presidente del Club UNESCO di Marsala. Gli esperti guideranno il pubblico in un percorso dedicato alla conoscenza e alla salvaguardia di un patrimonio ambientale unico del territorio.

La rete

“Il Mare colore dei Libri”, ideato da Navarra Editore e realizzato in collaborazione con l’associazione Fermenti. Il festival gode del patrocinio del Comune di Marsala, in rete con il CEPELL – Centro per il libro e la lettura, della rete BiblioTP – Biblioteche della provincia di Trapani e della Biblioteca e Archivio Storico Comunale “S. Struppa nell’ambito del circuito Città che legge e del programma nazionale Nati per leggere”. La manifestazione si avvale inoltre del supporto del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala (PALM), della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dell’Associazione Amici del Parco, di Seristampa Palermo e di Tenute Maltese. Queste le associazioni che aderiscono a “Il mare colore dei libri”: Mammalbero, Studio d’arte Michaela Di Caprio, Il rumore delle idee, ORSA, OIPA, FOCU, Cohousing AMAbilina, Archeofficine, Magnolie, A.S.D. Lilybetana Scacchi, Mediastart, Piazza Ranne, Finestre sul Mondo, Troviamoci in campo, Nonovento, Carpe Diem, Shoruq Arcigay, Club per L’UNESCO Marsala, Cea Lilibeo, SAI, Librerì, Auser Marsala, UAI Unione Astrofili Italiani, Liberi di intrecciare, Consorzio Umana Solidarietà. Media Partner: LaTR3, ItacaNotizie, Marsala C’è, Loft Cultura, Sicilia Buona, Marsala Live.