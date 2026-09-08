Selinunte: detenevano soldi e droga, tratti in arresto quattro soggetti

In seguito ad un esito di un servizio mirato ad uno straordinario controllo del territorio, organizzato a seguito delle violenti aggressioni che si sono verificate nei giorni scorsi a Marinella di Selinunte per i quali sono stati tratti in arresto alcuni cittadini extracomunitari, i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, unitamente a personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza 4 persone “anche esse extracomunitarie” per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La dinamica dell’intervento delle Forze dell’ Ordine

I quattro soggetti, nel corso di una perquisizione eseguita di iniziativa presso la struttura dove erano domiciliati, sono stati trovati in possesso di 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 244 grammi circa e della somma contante di 530€ che detenevano occultati all’interno di un materasso della camera da letto da loro occupata.

Contanti e stupefacente sono stati posti sotto sequestro e all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto per tre di loro è scattata l’immediata liberazione mentre per il quarto è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano.

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