Giornata di incendi, a bruciare sono le campagne castelvetranesi

Ancora una giornata difficile sul fronte degli incendi nel trapanese, con Castelvetrano tra le aree maggiormente interessate dai roghi che hanno colpito diverse province siciliane. Le alte temperature e il vento hanno alimentato numerosi focolai, costringendo uomini della Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile a un intenso lavoro per contenere l’avanzata delle fiamme. Nel territorio di Castelvetrano si sono registrati interventi per incendi di vegetazione che hanno interessato campagne e aree rurali, in un contesto regionale particolarmente critico che ha visto decine di richieste di soccorso concentrate soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Catania. Le squadre antincendio sono rimaste impegnate per ore per evitare che il fuoco raggiungesse abitazioni, aziende agricole e infrastrutture.

L’emergenza non ha riguardato soltanto Castelvetrano. Nelle ultime settimane il territorio trapanese è stato più volte messo alla prova dai roghi, con incendi che hanno interessato anche Salemi, Mazara del Vallo, Salaparuta e Poggioreale. In alcuni casi le fiamme hanno divorato vaste estensioni di vegetazione e minacciato da vicino centri abitati e strutture pubbliche. La situazione continua a mantenere alta l’attenzione delle autorità regionali, che monitorano costantemente il rischio incendi in tutta l’isola. Le condizioni climatiche delle ultime settimane, caratterizzate da caldo intenso e bassa umidità, hanno infatti favorito la propagazione dei roghi in numerose aree della Sicilia, rendendo necessari interventi coordinati via terra e, nei casi più complessi, anche con mezzi aerei.