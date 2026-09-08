Giornata di incendi, a bruciare sono le campagne castelvetranesi

redazione

Giornata di incendi, a bruciare sono le campagne castelvetranesi

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martedì 08 Settembre 2026 - 07:49

Ancora una giornata difficile sul fronte degli incendi nel trapanese, con Castelvetrano tra le aree maggiormente interessate dai roghi che hanno colpito diverse province siciliane. Le alte temperature e il vento hanno alimentato numerosi focolai, costringendo uomini della Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile a un intenso lavoro per contenere l’avanzata delle fiamme. Nel territorio di Castelvetrano si sono registrati interventi per incendi di vegetazione che hanno interessato campagne e aree rurali, in un contesto regionale particolarmente critico che ha visto decine di richieste di soccorso concentrate soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Catania. Le squadre antincendio sono rimaste impegnate per ore per evitare che il fuoco raggiungesse abitazioni, aziende agricole e infrastrutture.

L’emergenza non ha riguardato soltanto Castelvetrano. Nelle ultime settimane il territorio trapanese è stato più volte messo alla prova dai roghi, con incendi che hanno interessato anche Salemi, Mazara del Vallo, Salaparuta e Poggioreale. In alcuni casi le fiamme hanno divorato vaste estensioni di vegetazione e minacciato da vicino centri abitati e strutture pubbliche. La situazione continua a mantenere alta l’attenzione delle autorità regionali, che monitorano costantemente il rischio incendi in tutta l’isola. Le condizioni climatiche delle ultime settimane, caratterizzate da caldo intenso e bassa umidità, hanno infatti favorito la propagazione dei roghi in numerose aree della Sicilia, rendendo necessari interventi coordinati via terra e, nei casi più complessi, anche con mezzi aerei.

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