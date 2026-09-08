Il marsalese Silvio Catalano sul podio della 5ª Regata Nazionale Windsurfer

Un weekend di vela nelle acque antistanti la Società Canottieri Marsala il 29 e 30 agosto 2026, in occasione della 5ª tappa della Regata Nazionale Windsurfer Class. La regata ha coinvolto 48 atleti, provenienti da tutta Italia, in particolare da Sardegna, Lazio, Abruzzo, Marche, oltre alla nutrita pattuglia siciliana guidata dal Club Albaria e dai circoli locali di Marsala, affiancati da presenze internazionali e da una flotta femminile in costante crescita. La manifestazione ha preso il via sabato, sfidando un vento sostenuto che ha messo a dura prova la tecnica e la tenuta fisica degli atleti. In totale sono state disputate 6 prove complessive (con 1 scarto), divise in due giorni. Al termine della seconda giornata e del computo dei punteggi netti, la giuria ha stilato le classifiche.

Nella Flotta Leggeri, a guadagnare il 2° posto Overall è stato Silvio Catalano, atleta della Società Canottieri Marsala, anche 2° di categoria, ad un punto da Marco Casagrande, con il quale fino all’ultima prova sono stati a pari merito. La tappa siciliana, organizzata dal circolo marsalese, ha rappresentato lo snodo cruciale della stagione per determinare i vertici della Ranking Nazionale 2026 ed è servita come ultimo banco di prova ufficiale prima dell’appuntamento più atteso dell’anno: il 52° Campionato Italiano Windsurfer, in programma ad Olbia dal 23 al 27 settembre 2026.