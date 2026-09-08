Carenza di sangue, appello urgente dell’Asp di Trapani ai cittadini

La carenza di sangue in Sicilia torna a preoccupare il sistema sanitario regionale e l’Asp di Trapani lancia un appello urgente ai cittadini affinché contribuiscano con una donazione. A richiamare l’attenzione sulla situazione è stata il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Sabrina Pulvirenti, che ha invitato sia i donatori periodici sia chi non ha mai donato a compiere un gesto di solidarietà che può fare la differenza tra la vita e la morte. L’allarme arriva dal Centro Nazionale Sangue, che nelle ultime settimane ha segnalato una diffusa carenza di scorte in diverse regioni italiane, tra cui la Sicilia. Le difficoltà riguardano soprattutto il gruppo sanguigno 0 positivo, uno dei più richiesti negli ospedali per interventi chirurgici, emergenze e trasfusioni.

“Con il tuo sangue puoi salvare una vita” è il messaggio scelto dall’Asp per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione. Un gesto semplice ma fondamentale per garantire la continuità delle cure e rispondere alle necessità quotidiane delle strutture ospedaliere del territorio. I cittadini che desiderano donare possono recarsi nei Centri di Medicina Trasfusionale degli ospedali “Sant’Antonio Abate” di Trapani e “Paolo Borsellino” di Marsala, aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12. L’invito è rivolto non solo ai donatori abituali, ma anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla donazione, contribuendo così a rafforzare le scorte disponibili.

L’Asp ricorda inoltre che per i donatori le analisi preventive sono gratuite e che i lavoratori dipendenti hanno diritto a una giornata di permesso retribuito per effettuare la donazione. Una misura che punta a favorire la partecipazione e a sostenere un’attività essenziale per il funzionamento della sanità pubblica. L’emergenza sangue si ripresenta puntualmente durante i mesi estivi, quando le donazioni tendono a diminuire mentre il fabbisogno degli ospedali resta invariato. Per questo motivo l’Asp di Trapani rinnova il proprio appello alla generosità dei cittadini: una sacca di sangue può infatti contribuire a salvare più vite e garantire cure indispensabili a numerosi pazienti.