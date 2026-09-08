Germania, Merkel su vittoria AfD “Scioccante, ho il cuore a pezzi”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato la vittoria di Alternative fuer Deutschland (AfD) in Sassonia-Anhalt definendo il risultato “semplicemente scioccante”. L’ex leader dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), presente oggi alla fiera Digital X di Deutsche Telekom, si è anche espressa sulla pesante sconfitta del suo partito, che ha dimezzato la propria quota di voti. “Come membro della Cdu, ho il cuore a pezzi”, ha affermato. “Questo è un momento cruciale, un vero e proprio punto di svolta, come non se ne vedono nella storia della Repubblica Federale di Germania”, ha proseguito. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Die Zeit, Merkel ha suggerito un approccio diverso alla comunicazione per raggiungere meglio la popolazione e spiegare i progressi in modo più efficace. La “comunicazione personalizzata con i cittadini” è diventata più importante che mai, ha affermato la ex cancelliera.

(ITALPRESS).