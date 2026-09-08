Controlli straordinari dei Carabinieri nel Trapanese, 4 fermi per droga

TRAPANI (ITALPRESS) – Controlli straordinari a Marinella di Selinunte dopo le violente aggressioni avvenute nei giorni scorsi e che avevano portato all’arresto di alcuni cittadini extracomunitari. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto dei Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza quattro persone, anch’esse di nazionalità extracomunitaria, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio predisposto proprio dopo gli episodi di violenza che avevano interessato la località balneare.

Durante una perquisizione eseguita dai militari all’interno della struttura dove i quattro avevano il domicilio, sono stati trovati cinque panetti di hashish e denaro contante per 530 euro. Droga e soldi erano stati nascosti all’interno di un materasso utilizzato dai quattro. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre i quattro sono stati condotti davanti al giudice per l’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, per tre di loro è stata disposta l’immediata liberazione. Per il quarto, invece, il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel Comune di Castelvetrano.

– foto ufficio stampa Carabinieri Trapani –

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