CONI e Sisal insieme per lo sport olimpico italiano, siglata partnership

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, la partnership tra CONI e Sisal a sostegno dei progetti olimpici dell’Italia Team.La collaborazione si fonda su una visione condivisa: il ruolo dell’Italia tra le grandi nazioni dello sport rappresenta un patrimonio da preservare e rafforzare. Per consolidare questo posizionamento sono necessari investimenti, progettualità di lungo periodo e strumenti capaci di garantire continuità al sostegno del movimento olimpico e alla crescita di nuove generazioni di talenti.Al centro della partnership “Win for Italia Team”, la nuova lotteria numerica a totalizzatore nazionale, che prenderà il via il prossimo 28 settembre. Il gioco prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al CONI per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell’Italia Team. L’iniziativa si inserisce in un modello consolidato a livello internazionale, in cui il gioco legale e regolamentato rappresenta uno strumento di supporto a finalità di interesse collettivo, contribuendo al finanziamento di progetti che generano valore per la comunità e per il sistema sportivo. Alla presentazione della collaborazione sono intervenuti il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il CEO di Sisal e Flutter Southern Europe & Africa, Roberto Di Fonzo, e il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.“Questo è stato il primo progetto di cui mi sono occupato quando sono eletto Presidente del CONI – ha detto Buonfiglio -. Il Segretario Generale Carlo Mornati ci ha dedicato molto tempo, come le squadra di Sisal e ADM. Dopo 23 anni, riprendiamo la tradizione attraverso un gioco i cui benefici verranno riversati sull’attività sportiva”. “Il merito è dei successi delle nostre atlete e dei nostri atleti, partendo dai Giochi Olimpici di Tokyo, passando per Parigi, Milano Cortina, i tanti Campionati del Mondo ed Europei, per finire ai Giochi del Mediterraneo. Una sequenza di vittorie che hanno convinto il Governo a continuare a sostenere il nostro modello, grazie al Ministro Giorgetti che ha riconosciuto concretamente una credibilità certificata dai risultati”, ha aggiunto.“Da sempre siamo al fianco dello sport italiano e oggi siamo orgogliosi di avviare, insieme al CONI, una collaborazione che guarda al futuro – ha sottolineato Di Fonzo -. Mettiamo a disposizione la forza della nostra rete, la capacità di innovazione e l’esperienza maturata nel tempo per sostenere in modo concreto e continuativo il movimento olimpico italiano, contribuendo a promuoverne la crescita, la competitività e i valori”.

– foto ufficio stampa Flutter SEA –

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