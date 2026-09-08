Allegri “L’Arsenal è favorito ma la Champions ti dà tanti stimoli”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sabato, contro l’Inter, è stata una partita molto bella. Abbiamo commesso, però, delle ingenuità. Domani sarà una cosa diversa, perchèServirà una partita di grande tecnica; senza palla bisogna difendere meglio, da squadra. Fino a oggi abbiamo lasciato a desiderare su questo piano”. L’ha dettotecnico del Napoli, presentando la sfida di Champions contro l’Arsenal, in programma domani al “Maradona”.

“Che sensazioni ho per la Coppa? Domani iniziamo. Poi, fino a gennaio, ci sono otto partite, dove dovremo fare un bel pò di punti. Andare bene in Champions è un’ambizione che dobbiamo avere tutti. Le partite iniziano tutte da 0-0 ma che l’Arsenal sia favorito è normale”, ha aggiunto Allegri.

“Cambiamenti tattici? Non ce ne saranno. Sono out McTominay e Anguissa, che ha avuto un problema all’adduttore. Neres? Domani mattina vediamo. Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà della partita. Gilmour? Domani mattina deciderò tra i quattro centrocampisti (De Bruyne, Lobotka, Gilmour e Vergara, ndr.) chi giocherà. C’è posto dal primo minuto solo per tre”, ha concluso l’allenatore del Napoli.

“La sfida arriva nel momento giusto. Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito. C’è voglia di tornare in campo e di fare una bella partita. La Champions è una competizione importante e vogliamo sicuramente far meglio rispetto allo scorso anno, a partire da domani. Tutta la squadra è concentrata su questo impegno. Serviranno cuore e coraggio”, ha detto invece il capitano del team azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

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