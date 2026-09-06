Scuola: Cgil Sicilia dice sì alle vaccinazioni in classe

La Flc Cgil Sicilia accoglie positivamente la proposta avanzata dalla task force regionale di portare le vaccinazioni direttamente negli istituti scolastici. Problema che si è presentato dopo il caso della bimba palermitana morta per difterite. Il sindacato, insieme ai dirigenti scolastici aderenti all’organizzazione, ha espresso piena disponibilità a collaborare con le Aziende sanitarie provinciali per aumentare la copertura vaccinale tra i minori e rafforzare le misure di prevenzione nelle scuole siciliane. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa sono Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, e Franco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici aderenti all’organizzazione. Secondo i due rappresentanti sindacali, il recente caso ha evidenziato la necessità di rendere più efficiente e capillare il sistema delle vaccinazioni.

“L’emergenza difterite che si è verificata a Palermo ha dimostrato quanto sia fragile il sistema della prevenzione quando ci si affida solo alla corsa ai centri vaccinali. Le vaccinazioni a scuola, con il supporto del personale sanitario delle Asp, rappresentano una strategia efficace: semplificano la vita alle famiglie, garantiscono una maggiore adesione e proteggono l’intera comunità scolastica”, dichiarano Rizza e Pignataro. Per la Flc Cgil Sicilia, il progetto rientra in una più ampia strategia di tutela della salute negli ambienti scolastici, tema che il sindacato porta avanti da anni denunciando le difficoltà strutturali di molti edifici scolastici dell’Isola. “Da anni denunciamo le criticità dell’edilizia scolastica siciliana, dalle aule-forno agli spazi inadeguati. Le vaccinazioni a scuola rappresentano un tassello fondamentale per garantire condizioni di sicurezza per tutti, studenti e personale, e per restituire serenità alle famiglie”, aggiungono i rappresentanti sindacali.

I dirigenti scolastici aderenti alla Flc Cgil Sicilia hanno inoltre manifestato la volontà di collaborare attivamente con l’assessorato regionale alla Salute e con le Asp per organizzare le giornate vaccinali direttamente all’interno delle scuole. “Come dirigenti siamo in prima linea ogni giorno per garantire il diritto allo studio e la sicurezza dei nostri studenti. Siamo pronti a mettere a disposizione gli spazi e a collaborare con il personale sanitario per facilitare l’adesione delle famiglie”, afferma Franco Pignataro. Il sindacato chiede infine che il protocollo d’intesa in fase di definizione tra Regione Siciliana, Ufficio scolastico regionale e Ordine dei medici preveda risorse adeguate e un coordinamento efficace tra istituzioni scolastiche e aziende sanitarie. “La salute di studentesse, studenti e di tutto il personale della scuola deve essere al centro delle priorità della Regione. La Flc Cgil farà la sua parte e continuerà a chiedere investimenti per rendere le scuole siciliane più sicure e accoglienti”, conclude Adriano Rizza.