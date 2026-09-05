A Misiliscemi si presenta “Il Contagio” di Massimiliano Iervolino

Si terrà lunedì 14 settembre, alle ore 19, alla Casa Comunale di Misiliscemi, a Salinagrande, la presentazione del libro Il Contagio di Massimiliano Iervolino, giornalista e scrittore. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata della Legalità, della Giustizia e della Memoria, intitolata al giudice Alberto Giacomelli, e rappresenta un momento di riflessione sui temi della criminalità organizzata, della giustizia e del valore della memoria nella lotta alla mafia. Il Contagio, pubblicato da Marlin editore, ripercorre una lunga stagione della storia della mafia, da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e via D’Amelio, soffermandosi sul ruolo dell’eroina e sulle profonde trasformazioni che hanno segnato per sempre Cosa nostra e il fenomeno mafioso.