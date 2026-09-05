Grave incidente sulla Mazara-Campobello, auto distrutta

Un serio incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale che da Mazara del Vallo porta a Campobello. Proprio nel sottopassaggio una macchina è finita fuori strada e sul posto sono intervenuti forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente ma l’auto appare distrutta ed è dovuto intervenire un carroattrezzi per portarla via. Non si sa attualmente se ci siano altri mezzi coinvolti o se si è trattato di un incidente autonomo. Molti passanti si sono allarmati per l’immagine che hanno visto. Nel frattempo lungo la SS i rallentamenti e le code sono state evidenti per un lungo tratto, bloccando il traffico.