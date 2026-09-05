Giacomo Alberto Manzo: “E’ ridicolo avere chiuso il corso di laurea in enologia a Marsala. VIDEO

Giacomo Alberto Manzo, enologo marsalese tra i soci fondatori dell’associazione La Città Che Vorrei.

Vi siete occupati con interventi anche di recente della chiusura del corso universitario di Viticoltura ed Enologia.

“Non avere un corso di laurea in Enologia in un territorio tra i più vitati d’Italia è davvero scandaloso. Le ultime amministrazioni hanno manifestato un forte disinteresse e con loro anche diversi imprenditori del settore”.

Che cosa proponete?

“Bisogna fare di più e in fretta è davvero ridicolo che il corso di laurea che si è trasferito a Trapani sta perdendo iscritti. Il corso deve ritornare nella città lilibetana. Nel nostro territorio ricadono anche due impirtanti istituzioni che hanno collaborato con gli studentio del corso di Laurea. L’istituto tecnico Agrario Abele Damiani e l’Istuto regionale del vino e dell’olio.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA INTERA