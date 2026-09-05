Coltivava piante di marijuana in casa, arrestato 46enne marsalese

Operazione antidroga a Marsala. I Carabinieri della Stazione di San Filippo hanno arrestato, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, un marsalese di 46 anni sorpreso a detenere marijuana già lavorata, arbusti essiccati e arbusti con infiorescenze in coltivazione. I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo notturno, sono stati attirati da un forte odore di stupefacenti proveniente dalle pertinenze dell’abitazione ed hanno deciso di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione. All’interno, finita l’attività, sono stati rinvenuti oltre 1.8 Kg di marijuana dentro dei barattoli e buste in cellophane, 23 arbusti con infiorescenze di cannabis indica/sativa, di altezza compresa tra 50 cm e 2 m, oltre ad ulteriori 14 arbusti già essiccati e privi di infiorescenze della medesima sostanza, prodotti per la coltivazione, il confezionamento e bilancini di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 46enne che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

(foto di archivio)