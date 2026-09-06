Shock alla Monte Erice: auto sbanda, ci sono due morti

Un grave incidente ha sconvolto la gara della Monte Erice, la tradizionale Cronoscalata, dove si sta disputando la competizione automobilistica. L’episodio si è verificato all’altezza della postazione numero 9. Secondo le prime pochissime informazioni, una vettura è uscita fuori strada finendo contro una persona, che sarebbe morta a seguito dell’impatto. In un primo momento si pensava fosse un commissario di gara. Pare ci siano anche dei feriti gravi ma un altro soggetto è deceduto. La gara è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.