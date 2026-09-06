Al Cine Don Bosco di Marsala si torna a teatro… ad ottobre

Al Cine Don Bosco di Marsala una nuova stagione è alle porte. Quella con il teatro per la rassegna “Nomea” 2026/2027. Si inizia il 25 ottobre con “Genitori vs figli” per la regia di Giuseppe Li Causi (ore 17.30), il 13 novembre toccherà a “Siamo Inferno” con eugenio Di Fraia e Angelo Marrone per Itinerdante (ore 21.30), domenica 6 dicembre spazio per “Ferdinando” di Ruccello, commedia brillante di equivoci e risate alle ore 17.30; il 18 dicembre invece sarà la volta di “Bublè Song” concerto natalizio con le più belle canzoni di Michael Bublè a cura di Giuseppe Li Causi (ore 21). Il nuovo anno porterà il 12 febbraio “La Valigia”, il racconto di una storia vera, scritto e diretto da Andrea Figlioli (ore 21) e il 18 aprile “Due matti sotto lo stesso tetto” alle ore 17.30. Biglietti a partire da 12 euro.