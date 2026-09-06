Incidente sul lavoro nel Palermitano, un operaio muore incastrato in una mietitrice

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia: un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in una mietitrice, mentre un altro è rimasto gravemente ferito. L’episodio è avvenuto in mattinata nel tratto di campagna compreso tra Alcamo e Grisì: immediato l’intervento dei sanitari, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il ferito è stato invece trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo: le sue condizioni sono gravi. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coadiuvati dai tecnici dello Spresal dell’Asp.

– foto di repertorio IPA Agency –

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