“Quale riforma elettorale?”: a Marsala un confronto di Rifondazione Comunista

Marsala torna a discutere di rappresentanza democratica e partecipazione politica. Oggi, sabato 5 settembre, alle ore 17.30, in Piazza del Purgatorio, il Circolo “Enrico Berlinguer” di Rifondazione Comunista organizza un incontro pubblico dal titolo “Quale riforma elettorale?”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito una questione ritenuta cruciale per la qualità della democrazia italiana: il sistema elettorale e le modalità con cui i cittadini scelgono i propri rappresentanti nelle istituzioni. Secondo gli organizzatori, le numerose riforme elettorali che si sono susseguite negli ultimi decenni hanno modificato profondamente il rapporto tra elettori, partiti e rappresentanza parlamentare, favorendo logiche maggioritarie e una crescente personalizzazione della politica. Un processo che, secondo Rifondazione Comunista, avrebbe progressivamente ridotto le possibilità di rappresentanza per diverse sensibilità politiche e sociali presenti nel Paese.

Al centro dell’incontro ci saranno temi come la rappresentanza politica, il sistema proporzionale, la partecipazione democratica, l’astensionismo e il rapporto sempre più fragile tra cittadini e istituzioni. Questioni che, secondo il circolo marsalese, assumono oggi una particolare urgenza in un contesto caratterizzato da una crescente disaffezione verso il voto e dalla percezione, da parte di molti cittadini, di non essere adeguatamente rappresentati dal sistema politico. Per Rifondazione Comunista, una nuova riforma elettorale dovrebbe restituire pieno valore al voto dei cittadini, garantendo pluralismo politico e una rappresentanza più fedele delle diverse idee presenti nella società.

L’appuntamento vuole essere un momento aperto di confronto e discussione, rivolto non soltanto agli iscritti e ai simpatizzanti del partito, ma anche alle associazioni, alle forze politiche, sociali e democratiche e a tutti i cittadini interessati al tema. “La democrazia – sottolineano gli organizzatori – non può ridursi alla sola scelta del governo, ma deve garantire che ogni voto abbia peso e che i cittadini possano tornare a essere protagonisti della vita politica”.