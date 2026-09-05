Scilla replica alle critiche: “Nessuna espulsione da Forza Italia, solo una presa d’atto”

La vicenda politica interna a Forza Italia in provincia di Trapani continua a far discutere. Dopo le recenti contestazioni sulla gestione del partito, da parte dell’onorevole Stefano Pellegrino, arriva puntuale la replica del segretario provinciale Toni Scilla, che respinge le accuse e parla di una “narrazione volutamente distorta” finalizzata, a suo giudizio, a colpire la sua persona. Come abbiamo raccontato stamattina, al centro della polemica c’è quanto accaduto a Castelvetrano e, in particolare, la posizione della consigliera comunale Barbara Vivona. Scilla chiarisce che, a suo dire, non ci sarebbe stata alcuna espulsione da Forza Italia. Il segretario provinciale ricostruisce la vicenda spiegando che Vivona avrebbe scelto di assumere la carica di vicepresidente del Consiglio comunale, lasciando quella di capogruppo. Successivamente, però, avrebbe deciso di lasciare anche il gruppo consiliare di Forza Italia, assumendo la posizione di consigliera indipendente.

“Questa scelta può essere considerata un comportamento privo di conseguenze politiche?”, si chiede Scilla, che contesta anche la permanenza della consigliera nel partito nonostante l’uscita dal gruppo consiliare. L’ex parlamentare regionale ed ex assessore regionale, richiama inoltre una situazione analoga verificatasi a Mazara del Vallo con la consigliera Antonella Coronetta. Da qui la precisazione: “Nessuna espulsione, ma una presa d’atto dovuta, a tutela dell’onorabilità di Forza Italia”. Scilla respinge anche le accuse di un presunto “accanimento specifico contro Barbara Vivona e Ninni Vaccara”. Secondo il dirigente azzurro, negli ultimi anni i due avrebbero manifestato “gravi mancanze di rispetto” nei confronti della classe dirigente locale del partito, citando in particolare la consigliera Gabriella Marchese e il segretario comunale Vito Fazzino.

Il segretario provinciale contesta quindi alla radice le critiche sullo stato di salute di Forza Italia nel Trapanese, definendole “pretestuose” e riconducendole alla volontà di attaccare la propria persona. Scilla rivendica il lavoro svolto dalla segreteria provinciale e sottolinea i risultati elettorali ottenuti dal partito: dalla quarta posizione alle Regionali del 2022 alla terza lista alle Europee del 2024. “Il sottoscritto lavora per un partito aperto e plurale”, afferma Scilla, richiamando anche la linea del commissario regionale Nino Minardo. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: fare di Forza Italia il primo partito alle prossime elezioni nazionali e regionali. Ed è proprio in vista delle Regionali che probabilmente andrebbe decifrato questo primo attrito fra Pellegrino e Scilla.