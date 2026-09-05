Petrosino accelera sulla rivoluzione green: l’Aula approva la Comunità Energetica

Un nuovo passo verso la transizione energetica e la sostenibilità. Il Consiglio comunale di Petrosino ha approvato lo Statuto e l’Atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), completando un importante tassello del percorso avviato dall’Amministrazione comunale per favorire la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. La Comunità Energetica Rinnovabile consentirà a cittadini, imprese, enti e altri soggetti del territorio di unirsi per produrre, consumare e condividere energia pulita, con ricadute positive non solo sul piano ambientale ma anche sotto il profilo economico e sociale. L’Amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Anastasi aveva già ottenuto un finanziamento regionale destinato alla costituzione della CER e avviato tutte le procedure necessarie per la sua realizzazione. Con l’approvazione degli atti da parte del Consiglio comunale, il progetto entra ora in una fase decisiva, avvicinandosi alla piena operatività.

“Con questo voto – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Petrosino entra concretamente nella nuova dimensione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Non si tratta soltanto di un adempimento amministrativo, ma della costruzione di uno strumento che potrà produrre benefici reali per il nostro territorio”. Il primo cittadino sottolinea come la sfida della transizione energetica debba coinvolgere direttamente comunità locali, imprese e istituzioni. “La transizione energetica deve diventare una realtà anche nei nostri Comuni. Con la CER vogliamo favorire la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, contribuire alla tutela dell’ambiente e fare in modo che i benefici dell’energia condivisa ricadano sulla comunità”. Anastasi ha infine ringraziato il Consiglio comunale e tutti coloro che hanno contribuito alla nascita del progetto, definendolo “un’opportunità concreta per il futuro di Petrosino”, destinata a rafforzare l’autonomia energetica del territorio e a promuovere un modello di sviluppo più sostenibile e partecipato.