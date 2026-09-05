Trapani: tentato furto al bar della piscina di via Ilio, fuga e arresti

Notte movimentata a Trapani, dove un tentato furto al bar della piscina olimpionica di via Ilio si è concluso con l’arresto di due uomini grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, i due malviventi, con il volto coperto da passamontagna, avrebbero prima manomesso il sistema di videosorveglianza, spostando le telecamere presenti nell’area, per poi introdursi all’interno dell’attività commerciale con l’intenzione di mettere a segno il colpo. L’azione, però, non è passata inosservata. Gli addetti alla vigilanza hanno immediatamente segnalato l’intrusione alle forze dell’ordine, facendo scattare l’intervento sul posto di Polizia e Carabinieri.

Uno dei due sospetti è stato individuato e fermato in breve tempo. Più rocambolesca la fuga del complice, che avrebbe tentato di nascondersi sotto un albero per sfuggire ai controlli. Nel tentativo di eludere la ricerca, però, ha finito per calpestare un cespuglio, attirando l’attenzione degli uomini in divisa impegnati nelle operazioni di perlustrazione. Il movimento sospetto ha consentito agli agenti e ai militari di localizzarlo e bloccarlo. Per entrambi è così scattato l’arresto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi.