Therence Bizoza vince la Volata Napola-Mokarta

Podio tutto africano nella 28^ edizione della “Volata Napola-Mokarta” vinta dal burundese Therence Bizoza (Atletica Toscana) che ha percorso il tradizionale tracciato ondulato di 10.000 metri che si sviluppa tra le frazioni di Napola (Erice) e di Mokarta (Trapani) col tempo di 30’13, superiore quindi al record della gara stabilito nel 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo in 29’02. Bizoza ha vinto in volata precedendo nell’ordine il ruandese Yves Nimubona (Atl.Casone Niceto) in 30’15” e il connazionale Emile Hafashimana (G.S, Avis Barletta) in 30’16. Ai piedi del podio nelle prime dieci posizioni il keniano Dudi Simon Ekidor (Atl. Potenza Picena) col tempo di 30’27” seguito dal burundese Louis Intunzinzi (G.S. Alpi Apuane) in 30’31”. Al 6° e 7° posto, con lo stesso tempo di 31’18, rispettivamente, gli italiani Daniele Farronato (Trevisatletica) e Ahmed Ouhda (C.S. Esercito), quest’ultimo uno dei favoriti della vigilia essendo stato il secondo italiano nella maratona nei recenti Europei di atletica di Birmingham. A completare il lotto dei primi dieci il bagherese Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) in 31’30”, Soumaila Diakite (Universitas PA) in 31’49” e Yassine Rachik (Fiamme Oro Padova) in 32’04” (vincitore della Napola-Mokarta nel 2015).

La gara riservata agli amatori è stata vinta dal mazarese Giuseppe Tarantino (Evolution Team F.Ingargiola) che ha percorso i 7.240 metri del tracciato in 25’27” (media 03.31), seguito a 10” da Filippo Pizzurro (Sportamatori Partinico) e da Michele Galfano (Pol. Marsala DOC) in 25’45. Ai piedi del podio Domenico Palazzolo (Sportamatori Partinico) in 26’40”. A seguire Luca Filippi (Atletica Alcamo) in 26’57”, Giuseppe Barraco (G.S. Cinque Torri TP) in 27’06”, Vincenzo Giangrasso (Atletica Alcamo) in 27’08”, Salvo Vultaggio (Triathlon Team Erice) in 27’17”, Giovanni Criscenti (G.S. La Volata Napola) in 27’33 e Fabio Miccichè (Universitas PA) in 28’04”.

Prima tra le donne Luana Russo (Sciacca Running) col tempo di 29’38” seguita da Alice Mannina (Cus Palermo) in 30’24” e da Florinda Mercadante (G.S. Cinque Torri TP) in 33’15”. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 300 atleti (22 quelli che si sono cimentati nella gara internazionale sui 10 km.) in buona parte delle varie categorie degli amatori. Numerosa anche la partecipazione dei giovani atleti del settore giovanile che si sono cimentati su distanze di 150, 300, 600, 1200 e 1840 metri.