Marsala Futsal 2012, al via la nuova stagione: si punta alla vittoria del Campionato. VIDEO

Una sala gremita di tifosi, sponsor, istituzioni e appassionati ha fatto da cornice ieri alla presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/2027 del Marsala Futsal 2012, una realtà che negli anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama del calcio a 5 siciliano e nazionale. All’evento erano presenti la sindaca Andreana Patti, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco, l’assessore allo Sport Gabriele Di Pietra e il presidente della commissione consiliare Sport, Lillo Gesone, a testimonianza dell’importanza che il club riveste oggi per la città. La storia del Marsala Futsal è quella di una crescita costante. Un percorso partito dal lavoro con i giovani e culminato nella conquista della Coppa Italia di Serie C1 nella stagione 2022/2023, approdo di diritto in Serie B. Dopo una grande annata è arrivato poi il ripescaggio in Serie A2, segnando un’ulteriore tappa di un’escalation sportiva che oggi punta a fare della società un punto di riferimento provinciale e regionale per il futsal.

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Ad aprire gli interventi è stato il presidente Paolo Tumbarello. “Siamo nati dai tavoli del locale di Lillo Gesone e non ci aspettavamo di arrivare a un Campionato nazionale. Ci aspetta quest’anno sia il Campionato che la Coppa Italia e vorremmo vincere il Campionato nazionale soprattutto per i sacrifici che fanno ogni giorno giocatori e staff”. Parole che raccontano il cammino di una società partita quasi per scommessa e oggi protagonista in un torneo nazionale. Il direttore generale Bruno Pantaleo ha sottolineato il valore del progetto costruito in questi anni. “È un’emozione vedere oggi il locale pieno perché si crede nel progetto Marsala Futsal. Grazie agli sponsor e ai tifosi. Siamo un’azienda e abbiamo avuto un exploit positivo, abbiamo fatto sempre campionati di vertice anche se non li abbiamo vinti. A Marsala oggi ci sono cinque o sei squadre di calcio a 5, ciò vuol dire che il modello funziona. Con mister Fiorenza ci conosciamo dal 2021 e adesso sono contento di poter lavorare con lui, ce l’eravamo promessi. Vogliamo collaborare con l’Amministrazione comunale perché le strutture sportive hanno bisogno di manutenzione”.

La sindaca e il progetto sport in città

Un tema, quello degli impianti sportivi, ripreso anche dalla sindaca Andreana Patti, che ha evidenziato il valore sociale dello sport. “Ringrazio la squadra per averci invitato. È un progetto sportivo ambizioso che fa tesoro dei successi degli anni passati e butta il cuore oltre l’ostacolo. Questo significa crescere e porsi obiettivi che devono essere sempre pretenziosi. Lo sport è più di una buca sulla strada: è il mezzo con cui l’amministrazione può raggiungere tanti risultati, come quelli sociali, il sapersi rialzare, la gestione delle vittorie e delle sconfitte. In Sicilia fare sport è difficile, a Marsala è quasi impossibile. Non ci sono solo i costi degli spostamenti, ma anche il problema degli immobili vandalizzati. Vorrei sposare dei progetti, perché ci sono palestre dei quartieri che hanno un significato diverso rispetto a quelle del centro. Dobbiamo non solo recuperare la fruibilità degli impianti ma valorizzare l’aspetto sociale dello sport. Vogliamo condividere un percorso e rendere la macchina burocratica più veloce per l’assegnazione e il recupero degli impianti”.

Parlano Maniscalco, Di Pietra e Gesone

Il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco ha ammesso di aver scoperto soltanto recentemente questa realtà. “Ho conosciuto una realtà che non conoscevo e me ne scuso, ma vedere questa grande presenza vuol dire che il calcio a 5 che avete fatto è un grande lavoro”. L’assessore allo Sport Gabriele Di Pietra ha invece ricordato il proprio legame con la squadra: “Ho seguito sempre la squadra dal palazzetto e oggi la seguirò in una nuova veste. La nostra visione è quella di un progetto comune da condividere e vi sosterremo”. Particolarmente sentito anche l’intervento di Lillo Gesone, tra i soci fondatori della società e oggi presidente della commissione consiliare Sport: “Sono a casa. Sono stato uno dei soci fondatori. Da presidente della commissione Sport condivido il pensiero della sindaca e dell’assessore. Vogliamo fare progetti affinché lo sport non diventi una materia di secondo livello. Già da tre mesi stiamo ragionando sullo sport a Marsala. Dedico una frase al mister del grande Velasco: chi vince festeggia, chi perde spiega”.

La squadra

Durante la serata è stato anche compiuto un gesto significativo per la sicurezza degli atleti: la famiglia Isacco ha infatti donato un defibrillatore al Marsala Futsal. Dopo la presentazione degli sponsor è arrivato il momento più atteso dai tifosi: quello della squadra che affronterà il campionato di Serie A2 Girone D, composto da dodici formazioni siciliane e calabresi. A difendere la porta sarà Nicolas Cosenza. Confermato il capitano Alessandro Patti insieme a Matteo De Bartoli, Gabriele Foderà e al giovane Vincenzo Marino. Tra i ragazzi del vivaio approda stabilmente in prima squadra Vincenzo Genna. Numerosi gli innesti di spessore provenienti anche da realtà di Serie A e A2 Elite: Jacopo Giubilei, Enrico Rizzi, Edoardo Pacioni, Juan Cruz Caropi, Tiziano Chilelli, Daniele Zullo, Gustavo Bavaresco e Joao Luis Bonato. A guidare il gruppo sarà mister Fiorenza, chiamato a trasformare in risultati le ambizioni della società.

Parlano il ds e il Capitano

“Ci siamo detti con i ragazzi sin da maggio che questa squadra è stata costruita per vincere. Darò il 100 per cento e spero di trasmetterlo ai tifosi. Sono emozionato di essere qui e devo tanto”. Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Francesco Pantaleo. “Dopo due anni in cui abbiamo perso il campionato all’ultimo giorno, il mister ha creato tanto entusiasmo. Abbiamo costruito un roster con giovani e giocatori di esperienza provenienti dalla Serie A e dalla Serie A Elite”. A chiudere la presentazione è stato il capitano Alessandro Patti. “Per me è un onore indossare ancora questi colori e questa fascia. Il passato ha fatto male, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo obbligati a vincere”. Il calendario propone subito un avvio ad alta tensione.

Il debutto in Coppa e Campionato

Il Marsala Futsal debutterà il 3 ottobre sul campo del Futsal Mazara in un derby che promette spettacolo. La prima gara casalinga è invece in programma il 10 ottobre al Palasport San Carlo. Prima ancora, a settembre, scatterà la Coppa Italia e anche in quel caso il primo avversario sarà il Mazara. Con una delle tifoserie più calorose della categoria, una società ormai consolidata e una squadra costruita per puntare in alto, il Marsala Futsal si prepara così ad affrontare la stagione più ambiziosa della sua storia, con un obiettivo dichiarato da tutti: vincere.