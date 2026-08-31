Emergenza incendi, da venerdì oltre 800 interventi dei Vigili del Fuoco. Allerta rossa in tutte le province della Sicilia eccetto Trapani

PALERMO (ITALPRESS) – Quella di ieri è stata un’altra giornata drammatica sul fronte incendi: in quasi tutte le province siciliane le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno devastato ettari di vegetazione e messo a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato il livello massimo di allerta (rossa) in otto province siciliane, con l’unica eccezione di Trapani dove si attesta sul medio (arancione).

Nelle ultime 24 ore la situazione è apparsa particolarmente delicata nel palermitano, soprattutto in due Comuni. A Ciminna un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto dal fuoco nella campagna in cui abitava: è stato trasportato in elisoccorso a Palermo, all’ospedale Civico, ed è in gravi condizioni con ustioni su tutto il corpo; il Comune si prepara a chiedere lo stato di emergenza. A Polizzi Generosa il sindaco Gandolfo Librizzi ha subito un infortunio mentre provava ad aiutare i suoi concittadini mentre il territorio veniva colpito dalle fiamme. Incendi anche a Piano Stoppa, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Castellana, Caccamo e Termini Imerese.

DA VENERDÌ PIÙ DI 800 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Dal pomeriggio di venerdì fino ad oggi sono poco più di 800 gli interventi del personale VF per l’estinzione di incendi di vegetazione; per far fronte a tale situazione è stato immediatamente potenziata la presenza di unità VF sul territorio. Oggi sono in servizio circa 750 unità VF alle quali si aggiungo circa 120 unità operative che operano sul territorio nell’ambito della campagna AIB 2026. Tutte le province sono state interessate da incendi di vegetazione, tra gli eventi di maggiore rilievo si evidenziano le località di Porto Palo, Casteltermini, Sciacca e Santa Margherita Belice (AG); Polizzi Generosa, Ciminna, Caccamo, Borgetto e Belmonte Mezzagno (PA); Torre Makauda, Partanna e Poggioreale (TP) Mazzarino (CL); Valguarnera Caropepe (EN); Roccela Valdemone, Melia, Itala, Scaletta Zanclea, Letojanni e Castelmola (ME); Chiaramonte Glufi (RG); Augusta (SR); Zafferana Etnea, Milo, Mascali, Santa Venera e linguaglossa (CT).

Sempre nel Catanese diverse squadre provenienti anche dai Comandi limitrofi sono state impegnati in due distinti incendi che hanno coinvolto rispettivamente una attività che si occupa dello stoccaggio e smaltimento della plastica ed un deposito di oli esausti. Le attività sono state gestite sia da personale “a terra” con l’ausilio del personale del Corpo Forestale della regione Siciliana e delle squadre di volontari della protezione civile nonché con l’ausilio dei mezzi aerei; è stata infatti impegata l’intera flotta di elicotteri del Corpo Forestale, i Canadair e gli elicotteri della Flotta nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

– Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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