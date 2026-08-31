All’Aeroporto di Birgi pista chiusa due giorni per lavori

L’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi ha comunicato la chiusura temporanea della pista di volo in alcune fasce orarie dei prossimi giorni per consentire l’esecuzione di lavori programmati. L’avviso riguarda tutti i passeggeri in partenza e in arrivo nello scalo trapanese, che potrebbero subire modifiche operative ai propri collegamenti. Nel dettaglio, la pista resterà chiusa venerdì 4 settembre 2026 dalle ore 8 alle ore 20 e domenica 6 settembre 2026 dalle ore 8 alle ore 11. Durante queste finestre temporali non sarà possibile effettuare operazioni di decollo e atterraggio.

La gestione di eventuali cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni dei voli sarà affidata direttamente alle compagnie aeree interessate, che provvederanno a informare i passeggeri sulle soluzioni adottate. Per questo motivo, Airgest invita tutti i viaggiatori a verificare preventivamente lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. La chiusura rientra nell’ambito di interventi infrastrutturali programmati sulla pista dello scalo, necessari per garantire efficienza e sicurezza delle operazioni aeroportuali. Per ottenere aggiornamenti in tempo reale sui voli in partenza e in arrivo è possibile consultare il sito ufficiale di Airgest – Aeroporto di Trapani Birgi oppure contattare direttamente la propria compagnia aerea. I passeggeri con viaggi previsti nelle giornate del 4 e 6 settembre sono quindi invitati a prestare particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali per evitare inconvenienti e disagi.