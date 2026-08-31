Degrado al sottopassaggio pedonale di Alcamo: “Condizioni inaccettabili”

Torna al centro dell’attenzione lo stato di abbandono del sottopassaggio pedonale situato all’interno dell’area di sosta Costa Gaia, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Una situazione che ha suscitato indignazione tra gli automobilisti e i cittadini che quotidianamente utilizzano la struttura e che viene denunciata come simbolo di un problema più ampio legato alla manutenzione delle infrastrutture pubbliche. Secondo quanto segnalato, il passaggio versa in condizioni definite “inaccettabili”: sporcizia diffusa, rifiuti accumulati, pareti deteriorate e un generale stato di incuria che rende il percorso poco decoroso e, per molti utenti, persino poco sicuro. Il sottopassaggio rappresenta l’unico collegamento pedonale tra le due aree della zona di sosta e dovrebbe garantire un attraversamento agevole per viaggiatori e automobilisti che sostano nell’area.

Rifiuti e incuria

Le immagini diffuse mostrano un ambiente segnato dal degrado, con evidenti carenze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria. Una situazione che contrasta con il ruolo strategico dell’area Costa Gaia, uno dei principali punti di sosta lungo l’autostrada che collega Palermo con il trapanese e il mazarese. La denuncia punta il dito contro l’assenza di interventi risolutivi e richiama l’attenzione degli enti competenti affinché vengano programmati lavori di pulizia, ripristino e monitoraggio costante della struttura. L’obiettivo è restituire dignità a un’infrastruttura utilizzata quotidianamente da migliaia di persone, molte delle quali turisti diretti verso le località della Sicilia occidentale.

Il caso

Il caso riapre inoltre il dibattito sullo stato delle aree di sosta autostradali siciliane, spesso oggetto di segnalazioni per problemi legati alla manutenzione e ai servizi offerti agli utenti. La richiesta è che il sottopassaggio di Costa Gaia non venga considerato un problema marginale, ma un’infrastruttura da valorizzare e mantenere in condizioni decorose, soprattutto perché rappresenta uno dei primi “biglietti da visita” per chi raggiunge il territorio trapanese attraverso la rete autostradale.