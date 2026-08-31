Coppa Italia: Trapani in rimonta, il Marsala pareggia a San Vito Lo Capo￼￼

Esordio positivo in Coppa Italia per le due principali formazioni del territorio. Il Trapani supera 3-2 in trasferta l’Athletic Club Palermo e conquista il passaggio al turno successivo al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena. I granata, sotto nel primo tempo, rimontano con Sarr e Valenti, subiscono il 2-2 all’87’ e trovano il gol decisivo con Sasanelli al 90’. Pareggio invece per il Marsala, che nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Eccellenza chiude sull’1-1 la trasferta contro il San Vito Lo Capo. Gli azzurri passano in vantaggio dopo appena quattro minuti, ma vengono raggiunti nel finale. Tutto resta quindi aperto in vista della gara di ritorno, con il Marsala chiamato a giocarsi la qualificazione davanti al proprio pubblico.