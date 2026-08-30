Pallamano, la Handball Erice vince il torneo di Leno

Impegnata nel torneo di Leno, a cui partecipavano cinque formazioni di A1 (erano presenti anche le padrone di casa di Leno, Casalgrande Padana, Mestrino, Cassano Magnago), la AC Life Handball Erice ha ultimato stamattina il suo weekend di fatiche, affrontando Casalgrande Padana e superando la formazione emiliana con il punteggio di 25-13 (11-7 il parziale del primo tempo). Per la formazione guidata dal coach Fred Bougeant, sono arrivate quattro vittorie, che le hanno consentito di terminare al primo posto questa manifestazione svoltasi in terra lombarda. Indicazioni complessivamente positive per lo staff tecnico, che ha largamente utilizzato tutte le atlete disponibili e creato i presupposti per un avvicinamento sempre più funzionale al turno inaugurale dell’A1.

La prima giornata è fissata per sabato 12 settembre, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport “Pino Cardella”, ed è in programma l’inedito e storico derby con l’Handball Trapani. RISULTATI TORNEO DI LENO

Venerdì 28 agosto

AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago 32-5

Sabato 29 agostoAC Life Style Handball Erice-Leno 25-13AC Life Style Handball Erice-Mestrino 24-15

Domenica 30 agostoAC Life Style Handball Erice-Casalgrande Padana 25-13

Alexandra Do Nascimento (ala AC Life Style Handball Erice): «Sono molto contenta, abbiamo giocato insieme, di squadra. Abbiamo svolto un buon lavoro, anche se non era facile, per la stanchezza e per il caldo. Proseguiamo il nostro cammino, credendo nei nostri mezzi e con la testa rivolta al campionato. Fra gli impegni previsti in Italia e in Europa, abbiamo davanti a noi una stagione ricca di impegni e stimolante. Vogliamo arrivare pronte per lottare in ogni competizione”.