In Sicilia è ancora allerta rossa. Caldo e incendi nell’ultimo week end di agosto nell’isola

Roghi sparsi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Palermo e Messina, con i vigili del fuoco siciliani costretti agli straordinari. Questo il bilancio dell’ultimo sabato di agosto, segnato da un’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore su tutta l’isola. E’ l’effetto dell’anticiclone che ha portato temperature molto elevate in Sicilia. Le località più colpite dai roghi sono state Menfi, Sciacca, Paceco, Partanna, Butera, Castelvetrano, Calatafimi Segesta, Polizzi Generosa e Ciminna. Sul versante orientale, in provincia di Messina, vasti incendi si sono registrati a Roccella Valdemone e Santa Domenica di Vittoria.

Anche oggi, domenica 30 agosto, allerta rossa in tutta la Sicilia per rischio incendi e ondate di calore. Come nella giornata di ieri, a scopo precauzionale, è stata disposta la chiusura al pubblico delle Riserve dello Zingaro e Monte Cofano. In quest’ottica l’amministrazione di San Vito Lo Capo fa sapere che numerosi volontari già a partire, insieme alle realtà del territorio coordinate dal servizio di Protezione Civile dell’Amministrazione Comunale, hanno dato la propria disponibilità a svolgere un servizio di presidio e vigilanza nelle aree maggiormente esposte al rischio, che si affiancherà alla Polizia Municipale e alle attività di monitoraggio già garantite attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, con telecamere installate in punti strategici del territorio.

Da domani si dovrebbe registrare un lieve calo delle temperature, soprattutto in Sicilia occidentale, con valori che resteranno comunque superiori alla media stagionale. Per avere un po’ di frescura, verosimilmente, si dovrà attendere qualche altro giorno.