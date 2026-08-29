“Dove nasci conta”: nuova tappa ad Erice per la campagna promossa dai Giovani Democratici

Lunedì 31 agosto, alle ore 18, presso il Clomy Club, all’interno del Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino” di Erice, si terrà l’iniziativa “Dove nasci conta”, campagna promossa dai Giovani Democratici del Circolo Erice-Trapani, insieme al Circolo PD di Erice e al Circolo PD di Trapani. L’incontro nasce dalla volontà di porre al centro del dibattito pubblico una questione che riguarda concretamente il futuro delle nuove generazioni: quanto il luogo in cui si nasce e si cresce incide sulle possibilità di costruire il proprio percorso di vita? In molte realtà territoriali, infatti, le opportunità di studio, lavoro, accesso ai servizi, mobilità, partecipazione e inclusione non sono distribuite in maniera uniforme. Il territorio può rappresentare una risorsa, ma anche diventare un limite quando mancano servizi adeguati, infrastrutture, spazi di aggregazione, politiche giovanili efficaci e condizioni capaci di garantire a tutte e tutti le stesse possibilità. Da questa consapevolezza nasce “Dove nasci conta”: non soltanto una campagna, ma un momento di confronto per comprendere i divari che attraversano il nostro territorio e, soprattutto, per discutere di quali politiche possano trasformare le disuguaglianze territoriali in una priorità dell’azione istituzionale. L’obiettivo è mettere insieme istituzioni, rappresentanti politici, associazioni e realtà sociali per ascoltare esperienze diverse e individuare proposte concrete sui temi dei diritti, dell’inclusione,

dell’accessibilità, delle politiche giovanili, dello sviluppo locale e della qualità dei servizi.

Ad aprire i lavori sarà Manuel Ruggirello, Segretario Intercomunale dei Giovani Democratici Erice-Trapani. Seguiranno i saluti istituzionali di Daniela Toscano, Sindaca del Comune di Erice; Giacomo Tranchida, Sindaco del Comune di Trapani; Carmela Daidone, Assessora alle Politiche Giovanili e Sociali del Comune di Erice; Valentina Villabuona, Presidente dell’Assemblea Provinciale del Circolo PD; e Riccardo Patti, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici. Nel corso dell’incontro interverranno l’On. Giovanna Iacono, Deputata alla Camera dei Deputati; l’On. Dario Safina, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana;

Ernesto Raccagna, Vicepresidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani; Enrica Valenza, Presidente di Arcigay Trapani; e Giuseppe Cannata, Presidente di Edu.care. A moderare l’iniziativa sarà Carmela Barbara. “Dove nasci conta” vuole quindi partire da una domanda semplice ma profondamente politica: possiamo accettare che il luogo in cui una persona nasce finisca per condizionare ciò che potrà diventare? Per i Giovani Democratici e il Circolo PD, la risposta deve essere un impegno concreto a costruire territori nei quali nascere a Erice, Trapani o in qualsiasi altra realtà non significhi avere meno opportunità, ma poter contare sugli stessi diritti, sugli stessi servizi e sulle stesse possibilità di scegliere il proprio futuro.