Trapani: intitolata all’ex sindaco Aldo Bassi la piazza antistante la sede del Comune VIDEO

Trapani ha reso omaggio ad Aldo Bassi, ex sindaco della città, con l’intitolazione della piazza antistante Palazzo d’Alì, sede del Comune. La cerimonia si è svolta ieri alla presenza delle autorità cittadine, di rappresentanti delle istituzioni e dei familiari dell’ex parlamentare democristiano.

Bassi, nato a Trapani nel 1920, fu sindaco dal 1957 al 1962, anni nei quali la città avviò importanti interventi sul fronte delle infrastrutture, dell’approvvigionamento idrico, dell’edilizia popolare e scolastica, della viabilità e dello sviluppo dell’area industriale e portuale.

Nel 1963 venne eletto alla Camera dei deputati nelle file della Democrazia Cristiana, avviando una lunga esperienza parlamentare che lo portò anche a ricoprire l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nei governi Andreotti e Cossiga, con delega agli interventi per il Mezzogiorno.

L’intitolazione della piazza nasce da una proposta avanzata negli anni scorsi dall’allora assessore comunale Fabio Bongiovanni e dall’onorevole Dario Safina, con l’obiettivo di dedicare a Bassi un luogo simbolico della città.

«È una soddisfazione vedere finalmente realizzato un atto che allora ritenemmo giusto e doveroso», è stato sottolineato durante la cerimonia, ricordando il contributo di Bassi alla crescita di Trapani.

Con la nuova intitolazione, la città riconosce così ufficialmente il ruolo di uno dei suoi protagonisti politici e amministrativi, consegnandone il nome alla memoria collettiva.