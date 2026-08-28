Trapani: Francesco Francioso nuovo coordinatore di Generazione Futura Lab

Il direttivo di Generazione Futura Lab ha ufficializzato oggi la nomina di Francesco Francioso nel ruolo di coordinatore per la città di Trapani.

Francioso assumerà la guida strategica della sezione del capoluogo, con l’obiettivo di intercettare le istanze del territorio, promuovere lo sviluppo locale e guidare le iniziative del movimento nella città falcata.

Per supportare la crescita organizzativa e gestire l’ampliamento della base associativa legata a questo nuovo corso, il coordinatore sarà affiancato dall’avvocato Ettore Oresti, a cui è stato affidato il compito tecnico di responsabile dei tesseramenti.

La nomina di Francioso si inserisce nel piano di forte radicamento territoriale dell’organizzazione, che punta a consolidare la sua rete nella provincia trapanese. La sezione del capoluogo lavorerà infatti in piena sinergia con il network delle sezioni locali già attive, che comprendono Marsala, Misiliscemi, Erice, Favignana, Paceco, Mazara del Vallo e Petrosino, per sviluppare progetti integrati su scala provinciale.

Sulla nomina è intervenuto direttamente il Presidente di Generazione Futura Lab, Maurizio Spanò – “La scelta di Francesco Francioso alla guida del coordinamento di Trapani rappresenta una svolta fondamentale per il rilancio della nostra azione sul territorio. Francesco unisce una profonda conoscenza del tessuto sociale locale a una straordinaria energia e visione strategica. Siamo certi che la sua leadership saprà interpretare al meglio i valori fondanti di Generazione Futura Lab, valorizzando anche il supporto tecnico dell’avvocato Oresti sul fronte della gestione degli iscritti. La nuova guida di Trapani va a rafforzare una rete territoriale già solida e coesa, che vede le nostre sezioni di Marsala, Misiliscemi, Erice, Favignana, Paceco, Mazara e Petrosino operare con successo da tempo. A Francesco vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro per questa stimolante sfida.”

Il neo-coordinatore Francioso assumerà ufficialmente le sue funzioni a partire da subito, avviando nei prossimi giorni i primi incontri operativi con i cittadini e il coordinamento con le altre sezioni della provincia.