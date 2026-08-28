Presunto ordigno bellico in acqua, interdetto un tratto di mare tra il Porto e la zona dei lidi

Un tratto di mare del litorale è stato interdetto dalla Capitaneria di Porto di Marsala. Il provvedimento segue una segnalazione acquisita due giorni fa al protocollo e relativa alla presenza di un oggetto metallico potenzialmente pericoloso tra il Porto di Marsala e l’ex lido Mediterraneo. Si pensa possa essere un ordigno bellico.

Considerato che tale oggetto potrebbe determinare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, in via cautelativa il comandante Vito Miceli ha disposto l’interdizione dello specchio acqueo in questione per un raggio di 500 metri a partire dal punto di segnalazione.

Fino alla cessazione delle condizioni di potenziale pericolo saranno vietati l’accesso, il transito, la navigazione, la balneazione, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività nella zona interessata dal provvedimento interdittivo.