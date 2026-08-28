Prende a bastonate un uomo e lo manda in ospedale, alcamese arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile, nei giorni scorsi, del reato di tentato omicidio nei confronti di un altro soggetto

I militari dell’Arma, nel pomeriggio di qualche giorno fa, sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento per un’aggressione che si sarebbe consumata in una strada dell’abitato di Alcamo in seguito ad un diverbio da parte tra due soggetti entrambi di Alcamo probabilmente per dissidi di natura privata.

Gli accertamenti immediatamente eseguiti dai Carabinieri di Alcamo e in particolare l’acquisizione delle immagini di video sorveglianza che riprendevano la zona hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e come l’aggressore avesse inferto diversi colpi alla vittima mediante l’uso di un bastone.

La vittima per le lesioni riportate veniva trasportata, in codice rosso, presso l’ospedale di Alcamo ove riceveva le cure del caso.

A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.