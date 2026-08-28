Ordigno bellico a Triscina, lunedì scatta l’interdizione di un tratto di mare

E’ stata disposta l’interdizione completa dello specchio d’acqua interessato dal ritrovamento di un ordigno bellico a Triscina, località balneare di Castelvetrano. L’ordinanza è stata emessa dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e sarà in vigore a partire dalle 8 di lunedì 31 agosto con l’obiettivo di consentire la rimozione dell’ordigno da parte degli specialisti del Nucleo Sdai (Sminamento difesa anti mezzi insidiosi) della marina militare di stanza ad Augusta. L’ordigno, che sarà poi trasportato e fatto brillare in una località sicura, è stato ritrovato nel tratto di mare corrispondente ad un’area compresa tra le traverse 87 e 95 di Triscina.

L’atto, firmato dal comandante Luciani e dal comandante in seconda Gargano, comporta che all’interno della suddetta area è fatto divieto di accesso, transito, navigazione, sosta, ancoraggio, balneazione, pesca e di svolgimento di qualsiasi altra attività, sia in mare sia sull’arenile interessato; è inoltre vietato lo svolgimento di qualsiasi attività subacquea, nonché di qualsiasi altra attività in superficie che possa interferire con le operazioni di bonifica.

L’ordinanza resterà in vigore fino alla cessazione della situazione di pericolo.