Nasce la HE Trapani Basket. Martedì la presentazione del progetto alla città

Un nuovo sodalizio sportivo per la pallacanestro trapanese. Nasce la HE Trapani Basket, società sportiva che nasce dalla passione della città per questo sport e dalla volontà di offrire un progetto solido e dedicato alla crescita del movimento cestistico in città.

A guidare la società sarà Fabio Tartamella, giornalista, docente ed ex cestista del territorio e ora presidente del club. Accanto a lui due figure che hanno scelto di investire energie e competenze in questo percorso: l’imprenditore Norbert Biasizzo e il commercialista Angelo Irienti, co‑fondatori del progetto. Il club ha già integrato nel proprio organigramma un gruppo di professionisti che offrirà il proprio contributo sin dall’avvio delle attività.La volontà dell’HE Trapani Basket è quella di costruire un dialogo aperto e collaborativo con le altre società del territorio, nella convinzione che la crescita del movimento passi dalla condivisione di idee e progettualità comuni. Un impegno che guarda all’interesse generale del basket trapanese e alla valorizzazione di tutte le realtà che ne fanno parte.

L’HE Trapani Basket sta completando le pratiche di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro e procederà all’iscrizione al campionato di Serie C femminile. Contestualmente si procederà allo sviluppo del settore giovanile e del minibasket maschile e femminile, con l’obiettivo di costruire un percorso educativo e sportivo che coinvolga appassionati e famiglie.La società nasce con la visione chiara di promuovere una cultura sportiva e contribuire alla crescita del basket in un territorio che ha sempre dimostrato la propria identità cestistica.

Martedì 1 settembre, a partire dalle 19, all’Ac Beach, sarà organizzata una conferenza stampa aperta anche alla cittadinanza, durante la quale verranno illustrate nel dettaglio le linee guida del progetto sportivo.