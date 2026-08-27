Marsala: si presenta il libro “Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino”

Prosegue a Marsala la rassegna Ricordando Paolo Borsellino, organizzata presso il centro I Giusti di Sicilia di piazza della Vittoria. Il prossimo incontro si terrà il prossimo venerdì 28 agosto, dalle ore 19 e vedrà protagonista l’autrice Mari Albanese che presenterà il libro “Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino”. Oltre all’autrice sarà presente la dottoressa Rosanna Provenzano, direttore dell’Uepe di Trapani.
La rassegna si concluderà lunedì 14 settembre, con un dibattito sul tema “Il contributo della società civile nel contrasto all’illegalità”. Relazionerà Sara Varazi, sostituto procuratore presso il Tribunale di Marsala.
Promossa dall’Opera “G. Di Leo”, la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino” si avvale del patrocinio del Comune di Marsala e della sottosezione marsalese dell’Anm.