Il TAR respinge i ricorsi di Trapani Calcio e Shark. Antonini si affida al Consiglio di Stato

Il TAR del Lazio ha respinto sei istanze presentate dall’FC Trapani 1905 e dalla Trapani Shark. È quanto emerge dall’elenco dei provvedimenti collegiali pubblicato dal TAR.

Nello specifico, risultano sei provvedimenti con data di udienza 26 agosto e pubblicazione odierna. In tutti i casi il tipo di provvedimento indicato è “ordinanza cautelare”, mentre l’esito riportato nella tabella è “respinge”. Quattro procedimenti riguardano la società FC Trapani 1905; gli altri due procedimenti coinvolgono invece la Trapani Shark. A firmare i provvedimenti è la relatrice Rosa Perna, indicata anche come presidente nei procedimenti. Per conoscere nel dettaglio le motivazioni delle decisioni e le eventuali conseguenze sui procedimenti, sarà necessario esaminare il testo integrale delle singole ordinanze tuttavia non ancora disponibile.

Immediata la reazione di Antonini affidata tramite il proprio profilo su Facebook: “Ora non resta che andare avanti e continuare. Prossimo step il 10 settembre con il Consiglio di Stato, poi ci sarà la Corte europea. Io non mollo di un centimetro”.