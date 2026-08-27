Erice: militari dell’Aeronautica soccorrono un escursionista colto da un malore

E’ stato tratto in salvo nel primo pomeriggio di oggi un escursionista italiano colto da malore sul Monte Erice. Provvidenziale, ancora una volta, l’intervento tempestivo di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani, reparto dipendente dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

La richiesta di intervento, giunta attorno alle ore 13.15, ha visto l’immediata attivazione dell’equipaggio in stato di prontezza per il servizio di allarme. L’elicottero si è diretto in prima battuta verso la località di Castellammare del Golfo per imbarcare due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), necessari per l’esecuzione delle manovre di recupero nel territorio impervio.

Raggiunta l’area delle operazioni sul Monte Erice alle ore 14:05, gli operatori hanno individuato l’escursionista, impossibilitato a proseguire autonomamente il cammino in quanto colto da malore. Mediante l’uso del verricello di soccorso, l’uomo è stato rapidamente messo in sicurezza e recuperato a bordo del velivolo.

Concluse le operazioni sul posto alle ore 14:30, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale di Trapani, dove il paziente è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente, l’assetto dell’Aeronautica Militare si è portato a Castellammare del Golfo per lo sbarco dei tecnici del SASS, per poi far rientro alla base di Trapani-Birgi e riprendere il normale servizio di prontezza operativa. La complessa operazione si è svolta grazie al coordinamento del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico.

L’intervento odierno si inserisce in un quadro di intensa attività di soccorso per gli equipaggi dell’82° Centro SAR. Nella giornata di ieri, infatti, lo stesso Reparto è intervenuto per soccorrere un ventunenne, membro dell’equipaggio, colto da malore a bordo di una nave battente bandiera spagnola al largo di Trapani. Su richiesta del Maritime Rescue Sub Center (MRSC) di Palermo, autorizzata dal COA di Poggio Renatico, l’HH-139B si è alzato in volo per raggiungere la nave ed effettuare il recupero direttamente dal ponte tramite verricello, per poi trasportare d’urgenza il giovane presso l’Azienda Sanitaria “S. Antonio Abate” di Trapani.