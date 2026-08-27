Coppa Italia, trasferta a San Vito vietata per i tifosi del Marsala. Il presidente Casa: “Speravamo in un inizio diverso”

La Prefetta di Trapani Daniela Lupo ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Marsala, in occasione dell’incontro di calcio “Città di San Vito Lo Capo – Marsala 1912”, valevole per la Coppa Italia Eccellenza Sicilia, in programma domenica 30 agosto 2026 nello Stadio comunale di San Vito Lo Capo, alle ore 15:30. Il provvedimento è stato adottato – sentito il parere del Questore e in conformità alle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione della forte rivalità esistente tra le due tifoserie.

Disappunto viene espresso, a riguardo, dal presidente del Marsala 1912 Angelo Casa: “Avremmo voluto iniziare questa stagione in modo diverso, con i nostri tifosi al seguito, a San Vito Lo Capo, a sostenere la squadra fin dalla prima partita. Non sarà così. L’ennesimo divieto di trasferta ci è stato notificato, e non posso nascondere il rammarico, mio personale e di tutto il Marsala 1912. Chi ha vissuto la stagione scorsa sa di cosa parlo. Il danno è trasversale: per i tifosi, privati del diritto di seguire la propria squadra; per i calciatori, che non potranno beneficiare della grande spinta che il popolo azzurro sa dare; per i club coinvolti, che ogni settimana vedono interi settori del proprio stadio vuoti. Speravamo in un nuovo inizio anche su questo fronte. Ai tifosi azzurri che non potranno esserci chiedo di non smettere di far sentire la loro voce. Da casa, sui social, in qualsiasi modo possibile. La squadra sa che ci siete, e ne ha bisogno. Forza Marsala sempre“.