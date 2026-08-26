Vendemmia della legalità a Salemi, raccolti 44 quintali di uva

Quarantaquattro quintali di uva Grillo sono stati raccolti presso il vigneto di contrada Fiumelungo a Salemi, nel fondo confiscato alla mafia e assegnato dal Comune alla Fondazione San Vito Ets, braccio operativo della Caritas diocesana. Per la “vendemmia della legalità” ieri tra i filari è stato raccolto quasi il doppio di uva, rispetto ai 23 quintali del 2025.

Anche quest’anno hanno collaborato alla raccolta 9 utenti della comunità terapeutica “Myrhiam Rinascita” di Salemi.

Tra gli operai anche il presidente della Fondazione Vito Puccio: «Abbiamo anticipato la raccolta per il gran caldo che stava mettendo a rischio l’uva – ha detto – quest’anno il vigneto è stato generoso, facendoci raccogliere quasi il doppio di uva rispetto allo scorso anno».

Proprio la vendemmia della legalità sarà una delle iniziative che verrà illustrata (insieme alle altre che la Fondazione svolge al turismo rurale di Salemi), fra qualche giorno, alla delegazione tunisina guidata dall’Arcivescovo di Tunisi monsignor Nicolas Lhernould che faranno visita al turismo rurale “Al Ciliegio” nell’ambito del gemellaggio tra le diocesi di Mazara e Tunisi. La delegazione arriverà giovedì e venerdì pomeriggio/sera sarà a Salemi, con tappa al turismo rurale.