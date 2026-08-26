Orrore al cimitero di Marsala: resti umani nel mastello della differenziata

In questi anni sono state numerose le denunce dei cittadini marsalesi sulle condizioni del cimitero comunale. L’ultima, in ordine di tempo, ha destato particolare impressione sui social. Una cittadina, infatti, ha pubblicato sulla pagina facebook del cimitero lilibetano l’immagine di teschi, ossa e resti umani all’interno di un mastello per la raccolta differenziata. Un macabro ritrovamento che ha scosso i numerosi avventori della citata pagina, che hanno avuto parole molto dure per evidenziare la mancanza di rispetto per i defunti in un luogo che dovrebbe custodirne i resti in maniera adeguata. Proprio per questo è sollecitato un intervento da parte dell’amministrazione comunale. La donna che ha pubblicato la foto ha comunicato di aver già informato i Carabinieri affinchè indaghino sulla vicenda.

Qui il post pubblicato sui social…