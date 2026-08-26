Marsala: incendi presso la ditta Casano Vini e accanto allo Scorrimento Veloce

Ancora incendi sul territorio marsalese in questa giornata segnata da temperature molto elevate. In tarda mattinata un rogo si è sviluppato presso la ditta Casano Vini. A causa del forte calore ha preso fuoco un trasformatore della media tensione. Rapidamente si è propagata una nube di fumo, che è stata notata da diversi passanti. Fortunatamente non si sono registrati danni ai locali dell’azienda. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, cui si è poi aggiunta una squadra del distaccamento di corso Calatafimi, inizialmente impegnata in un vasto incendio di sterpaglie, sviluppatosi nei pressi dello scorrimento veloce che congiunge via Salemi all’aeroporto di Birgi, nei pressi di un distributore di carburante.

In entrambi i casi le fiamme sono state domate dagli interventi dei vigili del fuoco e le zone interessate sono state rimesse in sicurezza.