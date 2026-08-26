Incendio a Scopello, evacuate alcune abitazioni

Ancora una notte di lavoro straordinario per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani. Nella notte si è reso necessario l’impegno di 4 squadre per fronteggiare un incendio di vegetazione nella zona di Scopello, che alla luce delle alte temperature e del vento rischiava di propagarsi ulteriormente.

Le squadre intervenute hanno evitato il peggio in quanto l’incendio minacciava numerose abitazioni.

Non ci sono state case interessate dall’incendio e nemmeno persone coinvolte. Tuttavia, a scopo precauzionale, si è preferito evacuare temporaneamente alcune abitazioni. Spento l’incendio, i residenti hanno potuto far rientro nelle proprie case. Sul posto sono intervenute anche la Forestale e la Protezione Civile.