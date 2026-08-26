Impianti sportivi in Sicilia, adesso Comuni ed ex Province possono accreditarsi. Poi il bando per i finanziamenti

Il piano da 40 milioni di euro per il potenziamento dell’impiantistica sportiva in Sicilia entra nella sua fase operativa. Attraverso la piattaforma dedicata della Regione Siciliana si è, infatti, aperta la fase dell’accreditamento per i destinatari della misura: Comuni, Unioni di Comuni, Liberi consorzi comunali, Città metropolitane e Associazioni di Comuni dell’Isola.

«Con l’avvio di questa fase – dice il presidente della Regione Renato Schifani – la procedura per l’assegnazione delle risorse da destinare alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva entra concretamente nel vivo. Le strutture sportive sono un punto di riferimento importante per le nostre comunità, soprattutto per i più giovani, e meritano investimenti mirati e attenzione. Il mio governo ha creduto molto nello sport, intervenendo non solo sugli impianti ma anche sulle iniziative che ne favoriscono la pratica, come abbiamo fatto con i voucher per l’accesso alle palestre destinati ai giovani. E vogliamo continuare su questa strada».

Dopo questa prima fase, l’assessorato regionale dello Sport, pubblicherà il bando con le modalità di presentazione delle istanze e dei progetti. La procedura di accreditamento è propedeutica e obbligatoria per poter accedere ai finanziamenti regionali.

«È un passaggio fondamentale – afferma l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata – che ci permette di accelerare i tempi di attuazione per investire nella riqualificazione degli impianti sportivi in tutta l’isola e renderli più moderni, sicuri e accessibili. Il piano di interventi è destinato a sostenere la riqualificazione, l’ammodernamento e la realizzazione di strutture, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità, favorire l’inclusione sociale e promuovere la pratica sportiva di base. Abbiamo costruito un percorso snello e trasparente per consentire agli Enti locali di avviare rapidamente i lavori e a breve sarà pubblicato l’avviso aggiornato».