Favignana, lite tra coinquilini: 36enne gravemente ferito da una scheggia di vetro

Momenti di paura ieri sera nel centro storico di Favignana, dove un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito durante una lite scoppiata all’interno di un’abitazione di via Foscolo.

Secondo una prima ricostruzione, il 36enne e il suo coinquilino, entrambi dipendenti di un ristorante della zona, avrebbero iniziato a discutere per motivi apparentemente banali. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati alla colluttazione.

Nel corso della lite, uno dei due avrebbe colpito con un pugno il vetro di un’antica porta interna dell’abitazione, mandandolo in frantumi. Una grossa scheggia gli si sarebbe conficcata nel braccio sinistro, provocando una profonda ferita con la lesione di vene e arterie e una conseguente, copiosa emorragia.

I soccorsi sono scattati immediatamente. L’uomo è stato trasportato in ambulanza alla guardia medica dell’isola, ma le condizioni e la gravità della ferita hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza, tramite il 118, all’ospedale Civico di Palermo.

Il 36enne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica della lite e stabilire le eventuali responsabilità.