Marsala: Gianluca Guidi in scena con “Ippolito Nievo – Processo all’Unità d’Italia”

Torna il 27 agosto alle ore 19 e in replica alle ore 21.30, a Villa Genna, l’attore Gianluca Guidi a Marsala, curando la regia di una nuova pièce teatrale, scritta da Giacomo Frazzitta: “Ippolito Nievo – Processo all’unità d’Italia”, con la partecipazione delle giovani attrici Serena Tumbarello e Chiara Ruta. Lo spettacolo rientra nel programma della rassegna ‘A Scurata – Memorial Enrico Russo.

Una trama avvincente che vede protagonista anche la città di Marsala e la spedizione dei Mille, un intrigo storico che svela aspetti poco conosciuti.

L’inchiesta parte dal 17 marzo 1861, data di nascita del Regno d’Italia. Due settimane prima, nella notte tra il 4 e il 5 marzo, al largo di Capri, naufragava il vapore “Ercole”. Morirono circa ottanta persone, tra cui Ippolito Nievo, scrittore, patriota, garibaldino e Vice Intendente generale della spedizione dei Mille, figura chiave nella gestione delle finanze delle camicie rosse.

Con Nievo scomparvero anche i libri contabili dei garibaldini, redatti proprio da lui mentre era sottoposto a un’inchiesta voluta dal Regno Sabaudo. Fu solo un tragico incidente o un attentato? Chi poteva avere interesse a eliminarlo e a far sparire documenti così delicati? Cosa aveva scoperto Nievo sull’impresa dei Mille e sull’uso dei suoi fondi?

Da questi interrogativi prende avvio un’inchiesta scenica fondata su fatti veri, documenti ufficiali poco noti e voci dell’epoca. Il confronto serrato tra Ippolito Nievo e il procuratore che indaga sulla sua morte, accompagnato da musiche dal vivo, costruisce un racconto teatrale coinvolgente, misterioso e appassionante.

La musica dal vivo è curata dai musicisti Aldo Bertolino alla tromba e flicorno, Peppe Pipitone al basso, Dario Silvia al piano e Sal De Vita alle Percussioni.