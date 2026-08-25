Il Marsala Futsal si prepara per la nuova stagione. Domenica la presentazione ufficiale della squadra

Il Marsala Futsal 2012 si appresta ad affrontare nuove sfide in vista della nuova stagione 2026/2027. Ieri il ritorno in campo per gli allenamenti, mentre giorno 29 agosto si giocherà la prima amichevole. Il 30 agosto invece, dalle ore 18.30, la presentazione ufficiale della squadra presso il bar ristorante Pit Stop di contrada Berbaro. Tante sono le novità che quest’anno la società cara al presidente Paolo Tumbarello ha messo sul tavolo con un unico chiaro obiettivo. A partire dal nuovo allenatore, già annunciato alcuni mesi fa.

Lo staff

Mister Peppe Fiorenza siederà sulla panchina azzurra, dopo aver portato il Messina alla vittoria dello scorso Campionato di A2. Ad affiancarlo, il preparatore atletico esterno Paolo Aiello e Giuseppe Giglio, che si occuperà della programmazione atletica della squadra. Il settore giovanile sarà guidato dal responsabile Gianluca Adamo, mentre la formazione Under 19 del Marsala Futsal è affidata al duo formato da Leandro D’Alessandro ed Edoardo Pacioni.

La squadra

Una formazione che si è rinnovata radicalmente. Tanti gli addii, ma anche nuovi arrivi, con nomi che ruotano nella massima serie del Calcio a 5 italiano. Riconfermato Nicolas Cosenza a difendere i pali,con lui anche capitan Alessandro Patti e Matteo De Bartoli; fiducia anche a Gabriele Foderà, dopo l’ottimo finale di Campionato e al giovane Vincenzo Marino. Tra i più giovani in prima squadra approda Vincenzo Genna, laterale e pivot classe 2003, dopo la vittoria del Campionato di Serie C2 con la Polisportiva Dribbling Marsala.

I nuovi arrivi

In maglia azzurra tanti gli arrivi. In prestito dal Roma 3Z History, Jacopo Giubilei, pivot classe 2002, 54 reti nelle ultime tre stagioni di Serie A2 con la maglia capitolina. Il Marsala punta sul giovanissimo Enrico Rizzi, portiere classe 2006 che difenderà la porta dell’Under 19 Nazionale oltre ad essere il portiere in seconda della prima squadra, che vanta già importanti esperienze al Manfredonia, all’Udinese Futsal e al Castellana. A dare supporto a Cosenza e a Rizzi, anche l’esperienza di Edoardo Pacioni, per lui un ritorno in azzurro. Dopo l’esperienza a Messina, Fiorenza avrà di nuovo con sé, il laterale classe 1997 Juan Cruz Caropi, velocità, fantasia e coraggio, qualità indispensabili. Tiziano Chilelli, pivot classe 1994 – che con il Formia lo scorso anno ha conquistato Campionato Élite e Coppa Italia – è un acquisto di assoluto livello per il reparto offensivo. Assieme a lui, il compagno d’avventure Daniele Zullo, laterale/pivot classe ’91. Gran colpo quello di Gustavo Bavaresco, laterale classe ’91 di assoluta esperienza, che nelle ultime quattro stagioni è stato una vera e propria bandiera del Pirossigeno Cosenza in serie A. A completare la lista dei nuovi acquisti, il centrale mancino classe 1998 Siqueira Joao Luis Bonato, brasiliano dotato di ottima visione di gioco arriva a Capo Boeo dall’Italservice Pesaro (A2).

Il Campionato

Il Marsala Futsal giocherà nel Campionato di serie A2 Girone D, che comprende 12 squadre di Sicilia e Calabria. La prima sarà subito derby per i ragazzi di Mister Fiorenza: il 3 ottobre il via sarà sul campo del Futsal Mazara. La prima in casa si giocherà invece il 10 ottobre al Palasport San Carlo, un’altra sfida che sa di un passato ancora troppo recente e difficile da digerire, quella con la Gear Piazza Armerina.