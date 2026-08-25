Coppa Davis a Marsala: tre giorni di eventi da sabato a lunedì

Marsala si prepara a vivere un importante appuntamento dedicato al tennis con l’arrivo in città del trofeo della Coppa Davis, protagonista di un intero weekend di iniziative rivolte ad appassionati, giovani e sportivi.

Il programma prenderà il via sabato 29 agosto alle ore 18 a Porta Nuova, dove saranno allestiti due campi da mini tennis. Un’occasione pensata soprattutto per i più piccoli: tutti i bambini e i ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport potranno cimentarsi gratuitamente e scoprire il tennis attraverso il gioco.

Il momento clou sarà domenica 30 agosto alle ore 18, quando il trofeo della Coppa Davis arriverà al Sunshine Tennis Club. La manifestazione prevede una conferenza stampa, l’ospitalità del club e un’esibizione con protagonisti alcuni giocatori di seconda categoria.

La presenza della Coppa Davis assume un significato particolare per il tennis italiano. Il prestigioso trofeo è stato conquistato dall’Italia quattro volte, con le più recenti vittorie che hanno visto protagonisti campioni come Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, insieme agli altri componenti della squadra azzurra.

Per consentire a tutti gli appassionati di ammirare da vicino il trofeo e immortalare questo momento, la Coppa Davis resterà esposta anche lunedì 31 agosto, dalle ore 10 alle 23. Sarà quindi possibile recarsi al Sunshine Tennis Club, vedere da vicino il prestigioso trofeo e scattare fotografie ricordo.

L’iniziativa vuole rappresentare non soltanto un momento celebrativo per il tennis italiano, ma anche un’opportunità per promuovere la pratica sportiva tra le nuove generazioni e rafforzare il legame tra Marsala e il mondo del tennis.



IL PROGRAMMA

Sabato 29 agosto, ore 18/20 Porta Nuova: mini tennis e attività dedicate a bambini e ragazzi.

Domenica 30 agosto, ore 18/23 Sunshine Tennis Club: arrivo ed esposizione della Coppa Davis, conferenza stampa, ospitalità del club ed esibizione di giocatori di seconda categoria.

Lunedì 31 agosto, dalle ore 10/23 – Sunshine Tennis Club: esposizione della Coppa Davis e possibilità per gli appassionati di scattare fotografie con il trofeo.